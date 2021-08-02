تونس: سائق تاكسي يحوّل وجهة فتاة ويغتصبها في منزله

أكد مصدر أمني لاذاعة موزاييك أن أعوان فرقة الشرطة العدلية بباب بحر أدرجوا في التفتيش شابا أربعينيا يعمل سائق سيارة أجرة تورط في تحويل وجهة حريفة واحتجازها داخل منزل عائلته والاعتداء الجنسي عليها.





وجاء في الأبحاث المجراة أن المتضررة وهي أصيلة إحدى ولايات الوسط وتعمل معينة منزلية في أحد المنازه، نزلت من القطار مساء أول أمس واستقلت سيارة أجرة وطلبت من السائق نقلها الى المنازه حيث منزل مؤجرتها الا انه تولى تحويل وجهتها الى احد أنهج وسط العاصمة ثم ادخلها عنوة منزل عائلته حيث يقطن صحبة والديه المسنين وعمد الى احتجازها والاعتداء عليها جنسيا اكثر من مرة طيلة ليلة كاملة، قبل أن تتمكن من الفرار صبيحة الغد وتستنجد بأعوان الامن.





وأفادت الأبحاث بأن أعوان الشرطة العدلية بباب بحر نجحوا في تحديد منزل المظنون فيه وتمكنوا من حجز أغراض المتضررة ، فيما تحصن المظنون فيه بالفرار والأبحاث متواصلة لالقاء القبض عليه وتقديمه للعدالة .



