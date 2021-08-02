الافراج عن ماهر زيد

افرج مساء اليوم الاثنين 2 اوت 2021 القضاء العسكري عن النائب ماهر زيد وابقائه بحالة سراح فيما عرف بقضية غزوة المطار التى شملت الابحاث فيها كل من النائبين سيف الدين مخلوف ومحمد العفاس ،والمحامي مهدي زقروبة.



وتعود أطوار قضية حادثة اقتحام المطار إلى يوم 15 مارس الماضي ، حيث أثار منع مواطنة تونسية من السفر، حالة من الفوضى بمطار تونس قرطاج الدولي، بين نواب ائتلاف الكرامة وعدد من الأمنيين ،وتمّ إحالة المرأة التي مُنعت من السّفر على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لإجراء الأبحاث والقيام بالإجراءات اللازمة.



وكشفت التحريات ان المرأة ممنوعة من السّفر، تطبيقا للقانون، نظرا لأنّها مدرجة ضمن قائمة S17.



