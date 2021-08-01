البيت الأبيض يدعو سعيد إلى ''الإسراع بتشكيل حكومة جديدة وضمان عودة البرلمان المنتخب في الوقت المناسب''

ذكر البيت الأبيض أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان حث رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم السبت على رسم خطة للعودة السريعة "للمسار الديمقراطي" عقب تفعيل رئيس الدولة للفصل 80 من الدستور وإعلانه إعفاء رئيس الحكومة وتجميد نشاط البرلمان الأحد الماضي.
هذا وذكر مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض في بيان أن سوليفان حث سعيد في اتصال هاتفي على ضرورة "الإسراع بتشكيل حكومة جديدة يقودها رئيس وزراء يتمكن من تحقيق استقرار الاقتصاد التونسي ومواجهة وباء كوفيد-19 فضلا عن ضمان عودة البرلمان المنتخب في الوقت المناسب".
وشدد البيان على أن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة الي جانب غيرها من الدول الصديقة، لمضاعة الجهود على مساعدة تونس نحو مستقبل آمن ومزدهر وديمقراطي طالما يستجيب قادتها الي الاستجابة لمطالب الشعب في تحسين المستوى المعيشي والحوكمة الرشيدة.
هذا وذكر مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض في بيان أن سوليفان حث سعيد في اتصال هاتفي على ضرورة "الإسراع بتشكيل حكومة جديدة يقودها رئيس وزراء يتمكن من تحقيق استقرار الاقتصاد التونسي ومواجهة وباء كوفيد-19 فضلا عن ضمان عودة البرلمان المنتخب في الوقت المناسب".
وشدد البيان على أن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة الي جانب غيرها من الدول الصديقة، لمضاعة الجهود على مساعدة تونس نحو مستقبل آمن ومزدهر وديمقراطي طالما يستجيب قادتها الي الاستجابة لمطالب الشعب في تحسين المستوى المعيشي والحوكمة الرشيدة.
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