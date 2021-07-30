اعتقال النائب ياسين العياري

تم الجمعة 30 جويلية اعتقال النائب بالبرلمان ياسين العياري وفق ما أكدته زوجته في تدوينة بصفحتها على الفايسبوك.من جهتها قالت الصفحة الرسمية لحركة أمل وعمل انه تم اختطاف العياري مشيرة الي ان من اعتقلوه لم يستظهروا بأي وثيقة في الغرض.وقالت الحركة "تعلم حركة أمل وعمل الرأي العام الوطني أنه تم خطف نائب الشعب ياسين العياري من أمام منزله وأخذه بدون الإستظهار بأي وثيقة او إذن قضائي أو إعلام زوجته بمكان أخذه، من طرف مجموعة كبيرة من الأعوان ".