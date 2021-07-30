   Om Kalthoum - أمل حياتي  

اعتقال النائب ياسين العياري

Publié le Vendredi 30 Juillet 2021 - 15:31قراءة: 0 د, 25 ث
تم الجمعة 30 جويلية اعتقال النائب بالبرلمان ياسين العياري وفق ما أكدته زوجته في تدوينة بصفحتها على الفايسبوك.
من جهتها قالت الصفحة الرسمية لحركة أمل وعمل انه تم اختطاف العياري مشيرة الي ان من اعتقلوه لم يستظهروا بأي وثيقة في الغرض.
وقالت الحركة "تعلم حركة أمل وعمل الرأي العام الوطني أنه تم خطف نائب الشعب ياسين العياري من أمام منزله وأخذه بدون الإستظهار بأي وثيقة او إذن قضائي أو إعلام زوجته بمكان أخذه، من طرف مجموعة كبيرة من الأعوان ".





Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 230054

Nouri  ()  |Vendredi 30 Juillet 2021 à 15h 00m |           
الخوف من اختطافات من نوع جديد في تونس تقع في مصر وبلدان عربية أخرى ، الاختطافات كما وقع مع ياسين برجال بزي مدني يدعون انهم رجال الامن الرآسي ولا احد يعلم الى اين والنيابة العمومية لا تعلم …. وقد نسمع من قيس انه لا يعلم !!!!!
ولا قدر الله تقع اغتيالات الموقوفين !!!!

Nouri  ()  |Vendredi 30 Juillet 2021 à 14h 50m |           
#ياسين_العياري

Nouri  ()  |Vendredi 30 Juillet 2021 à 14h 43m |           
#ياسين_العياري



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