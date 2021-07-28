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بسام الطريفي يدعو راشد الخياري إلى تقديم نفسه للقضاء

Publié le Mercredi 28 Juillet 2021 - 18:03قراءة: 0 د, 38 ث
أفاد بسام الطريفي نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أنه وتفاعلا مع النداء الذي توجه به النائب المفتش عنه راشد الخياري إلى الرابطة و لبقية المنظمات الحقوقية فان الرابطة تطلب منه تقديم نفسه الى القضاء.


وأضاف الطريفي أن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ستقوم بمواكبة و مراقبة لمحاكمته و بقية المحاكمات و ستدافع على حقه في ان تكون له محاكمة عادلة.


هذا وأشار أنها لن تتخلى عن دورها الذي تقوم به منذ عقود في مواكبة و ملاحظة المحاكمات و المطالبة بمحاكمات عادلة و بقضاء مستقل .

وللإشارة كذّب راشد الخياري في فيديو تم نشره اليوم الأربعاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما راج من أخبار حول إيقافه، وندد بما وصفه ”ترويع عائلته بشكل فض وغريب” على حد تعبيره.





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