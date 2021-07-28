   Om Kalthoum - حسيبك للزمان  

عطوان: الذين يقومون بانقلابات يحملون لقب عقيد أو لواء أو مشير وليس رئيس منتخب ب73 في المائة

Photo archives
Publié le Mercredi 28 Juillet 2021 - 11:10قراءة: 0 د, 48 ث
علق الصحفي الفلسطيني ورئيس التحرير السابق لجريدة القدس العربي عبد الباري عطوان على قرارات رئيس الجمهورية السابق قيس سعيد والتي وصفت من قبل بعض الاطراف السياسية بالانقلاب.
وقال عطوان "ان الذين يقومون بانقلابات يحملون لقب عقيد أو لواء أو مشير وهده هي المرة الاولى نسمع ان أستاذا جامعيا ورئيسًا منتخبًا بنسبة 73% ولا يملك حزبا أو قبيلة يقود انقلاب"

اقرأ أيضا: رئيس الجمهورية يستقبل الكاتب والصحفي الفلسطيني عبد الباري عطوان




وطالب عطوان من يصفون تحرك قيس سعيد بالانقلاب الى احترام عقول الناس قائلا " أرجوكم احترموا عقولنا وراجعوا خطابكم حتى لا ينفض الناس من حولكم أكثر واكثر".


يشار الى أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قرر مساء الأحد، خلال اجتماع طارئ مع القيادات العسكرية والأمنية بقصر قرطاج، اعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد عمل واختصاصات مجلس نواب الشعب لمدّة 30 يوما، ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء البرلمان، الى جانب رئاسة النيابة العمومية وتوليه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة ويقوم سعيّد بتعيينه.



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 229907

BenMoussa  ()  |Mercredi 28 Juillet 2021 à 11h 27m |           
عبد الباري عطوان بقي وفيا لماضيه وأفكاره وموازينه ولم يتطور مع العصر فضاع وأضاع
فشتان بين انقلابات عبد الناصر وعبد الكريم قاسم والقذافي وانقلابات العشرية الاخيرة ولعل أشهرها محاولة انقلاب ترامب



En continu

Toutes les news

الأربعاء 28 جويلية 2021 | 18 ذو الحجة 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:12 19:31 16:15 12:33 05:22 03:39
39°
39°% 6:الرطــوبة
تونــس25°
6.69 كم/س
:الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
39°-2542°-2638°-2939°-2941°-29
  • Avoirs en devises
    20565,9

  • (27 juill)
  • Jours d'importation
    130
  •              1 € = 3,29850 DT        1$ =2,79630 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27 juill)   1140,2 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة