عطوان: الذين يقومون بانقلابات يحملون لقب عقيد أو لواء أو مشير وليس رئيس منتخب ب73 في المائة

علق الصحفي الفلسطيني ورئيس التحرير السابق لجريدة القدس العربي عبد الباري عطوان على قرارات رئيس الجمهورية السابق قيس سعيد والتي وصفت من قبل بعض الاطراف السياسية بالانقلاب.وقال عطوان "ان الذين يقومون بانقلابات يحملون لقب عقيد أو لواء أو مشير وهده هي المرة الاولى نسمع ان أستاذا جامعيا ورئيسًا منتخبًا بنسبة 73% ولا يملك حزبا أو قبيلة يقود انقلاب"وطالب عطوان من يصفون تحرك قيس سعيد بالانقلاب الى احترام عقول الناس قائلا " أرجوكم احترموا عقولنا وراجعوا خطابكم حتى لا ينفض الناس من حولكم أكثر واكثر".يشار الى أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قرر مساء الأحد، خلال اجتماع طارئ مع القيادات العسكرية والأمنية بقصر قرطاج، اعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد عمل واختصاصات مجلس نواب الشعب لمدّة 30 يوما، ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء البرلمان، الى جانب رئاسة النيابة العمومية وتوليه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة ويقوم سعيّد بتعيينه.