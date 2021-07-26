محمد عبو: 'قيادات في النهضة مورطة في الفساد وما قام به رئيس الجمهورية ليس انقلابا'

أعلن اليوم الإثنين 26 جويلية 2021 الناشط السياسي والأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي محمد عبو، مساندته للقرارات التي اتخذها أمس رئيس الجمهورية قيس سعيد والتي من بينها إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميد نشاط البرلمان لمدة شهر ورفع الحصانة عن النواب.وفي تدخل على اذاعة شمس أف أم، أكد عبو أن ما قام به قيس سعيد ليس انقلابا وأن المؤسسة الأمنية والعسكرية لم تقم بانقلاب وفق تعبيره.وأوضح المتحدث أن ما يحدث اليوم هو معركة ضد الفساد، مبينا أن بعض قيادات حركة النهضة مورطة في 'الفساد للعنكوش' حسب تصريحه وكوّنوا عصابة في الدولة داعيا إلى ضرورة المحاسبة وفتح ملفات الفساد.ودعا محمد عبو التونسيين إلى عدم تصديق الراوية التي تتحدث عن قيام رئيس الدولة بانقلاب، مشددا على أن تطبيق الفصل 80 ليس انقلابا.