   Warda - أنا عايزة معجزة  

محمد عبو: 'قيادات في النهضة مورطة في الفساد وما قام به رئيس الجمهورية ليس انقلابا'

Publié le Lundi 26 Juillet 2021 - 11:37قراءة: 0 د, 37 ث
أعلن اليوم الإثنين 26 جويلية 2021 الناشط السياسي والأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي محمد عبو، مساندته للقرارات التي اتخذها أمس رئيس الجمهورية قيس سعيد والتي من بينها إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميد نشاط البرلمان لمدة شهر ورفع الحصانة عن النواب.

وفي تدخل على اذاعة شمس أف أم، أكد عبو أن ما قام به قيس سعيد ليس انقلابا وأن المؤسسة الأمنية والعسكرية لم تقم بانقلاب وفق تعبيره.


وأوضح المتحدث أن ما يحدث اليوم هو معركة ضد الفساد، مبينا أن بعض قيادات حركة النهضة مورطة في 'الفساد للعنكوش' حسب تصريحه وكوّنوا عصابة في الدولة داعيا إلى ضرورة المحاسبة وفتح ملفات الفساد.

ودعا محمد عبو التونسيين إلى عدم تصديق الراوية التي تتحدث عن قيام رئيس الدولة بانقلاب، مشددا على أن تطبيق الفصل 80 ليس انقلابا.

Commentaires


5 de 5 commentaires pour l'article 229780

Falfoul  (Tunisia)  |Lundi 26 Juillet 2021 à 12h 00m |           
اللي مورط في الفساد نحاسبوه بالقانون و ما نعاودوش ننتخبوه والا نحكمو نصدرو عليه أحكام جراف و نعملو انقلاب ونستليو على السلطة بالقوة وندخلو البلاد في آتون الحرب ... انت عندك القضاء وعندك البرلمان وعندك الإعلام وكنت وزير في حكومات عديدة وخدمت معاهم وحكمت معاهم وما عملت حتى شيء لا جبت ملفات ولا دلائل ولا حتى قرائن ... بالتالي كلامك هذا لا ينطلي الا على الأغبياء و المرضى من امثالك ... التوانسة لايخشو الفساد فالفساد يعالج بالقوانين واصلاح المنظومات لا
بدق الحنك و التحيل ... أكبر فساد عرفه تاريخ تونس هو الإنقلاب على النظام الديمقراطي الذي يتساوى فيه كل التونسيون كمواطنين مكتملي الحقوق... انت مورط في سرقة احلام التوانسة بدولة مدنية ديمقراطية يقع فيها التداول السلمي على السلطة عبر صناديق الإقتراع انت لا تحترم الشعب التونسي ولا تحترم آليات الديمقراطية ... حتى انك لم تصبر على نتائج صندوق الإنتخابات حتى دورة واحدة لتترك الشعب التونسي يحلل آداء الأحزاب التي انتخبها ويحكم عليها موضوعيا بل صادرت حقه
في التقييم وفي الحكم وانتهيت إلى تكميم أفواه التونسيين بالعنف وتمير العمل البرلماني ... أنت لا تحترم الشعب التونسي الذي وفر لك هذه السماء من الحرية و الكرامة وكافأنه بالعصى والترهيب ... إذا كنت متأكد من فساد بعض الأحزاب في الحكم لما لم تطرح حججك على القضاء وتنتظرها لتظعف نفسها بفسادها وتكون انت البديل في الإنتخابات القادمة. أعتقد أنك لست خائف أن تفشل الأحزان الحاكمة في الحكم بل أنت تخشي أتنجح ومقدار حرصك على الإنقلاب هو نفس مقدار تأكدك من نجاهم.

Jeb2013ri  (Tunisia)  |Lundi 26 Juillet 2021 à 11h 38m |           
Tfouh 3lih alf marra, Sa9et w nathel

Radhiradhouan  (Tunisia)  |Lundi 26 Juillet 2021 à 11h 35m |           
سقوط أخلاقي وانتحار سياسي
الغاية تبرر الوسيلة

BenMoussa  ()  |Lundi 26 Juillet 2021 à 11h 16m |           
قداش تعبي يا عبو
الله يرحم الباجي

Legitme  (Tunisia)  |Lundi 26 Juillet 2021 à 10h 50m |           
تفوه عليك



En continu

Toutes les news

الاثنين 26 جويلية 2021 | 16 ذو الحجة 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:15 19:33 16:16 12:33 05:20 03:37
40°
40°% 18:الرطــوبة
تونــس27°
7.44 كم/س
:الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
40°-2737°-2639°-2643°-2739°-30
  • Avoirs en devises
    20378,1

  • (23 juill)
  • Jours d'importation
    129
  •              1 € = 3,30333 DT        1$ =2,80440 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23 juill)   2869,3 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة