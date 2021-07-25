رئيس الجمهورية قيس سعيّد يهنيء البطل الأولمبي أحمد أيوب الحفناوي

أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم 25 جويلية 2021، مكالمة هاتفية مع البطل الأولمبي أحمد أيوب الحفناوي الذي فاز بميدالية ذهبية في السباحة في الألعاب الأولمبية وهنّأه بإسمه الخاص وبإسم الشعب التونسي على هذا التتويج التاريخي الذي صادف احتفال تونس بالذكرى 64 لعيد الجمهورية. كما دعاه إلى مزيد البذل حتى يتحصّل على ميداليات أخرى.وأبرز رئيس الدولة أن الراية التونسية ستبقى عالية في كلّ مكان بفضل عزيمة أبناء هذا الوطن.كما تحادث رئيس الجمهورية، بالمناسبة، مع سفير الجمهورية التونسية بطوكيو ورئيس اللجنة الأولمبية التونسية الذي كلّفه بنقل تشجيعاته لكامل أعضاء الوفد التونسي المشارك في الألعاب الأولمبية وتحفيزهم على مواصلة تشريف تونس في هذا الحدث الرياضي الهام.