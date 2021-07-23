   Om Kalthoum - ليلة حب  

في حقه 11 جريمة ... ليلة الإطاحة بالمصنف الخطير "ولد عبد الستار" في الجبل الاحمر

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Publié le Vendredi 23 Juillet 2021 - 10:16قراءة: 0 د, 21 ث
تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران واعوان مركز الامن الوطني بالجبل الاحمر أول أمس من محاصرة وايقاف عنصر اجرامي خطير معروف بكنية "ولد عبد الستار " محل 11 منشور تفتيش لفائدة عدة وحدات أمنية من اجل تورطه في قضايا براكاجات وسرقات وترويج مخدرات.

وقد حاول عدد من المنحرفين وابناء حيه بالجبل الاحمر تهريبه لكن تم التصدي لهم .


باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر بحث في الغرض.

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