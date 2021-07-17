سيدي حسين ... القبض على مصنف خطير ارتكب 15 جريمة

تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بسيدي حسين ليلة أول أمس من الاطاحة بأحد أخطر المنحرفين المختصين في السرقة بالنطر على مستوى مفترق بن دحة المعروف بكنية "العياري" و بعد التحري معه و مجابهته بالعديد من الأدلة و القرائن التي تدينه اعترف بارتكابه 7 عمليات نطر بالمفترق المذكور كما تم التعرف عليه ايضا من طرف فتاة متضررة و محام كانا قد سجلا محاضر في تعرضهما للسرقة بالنطر ليصل مجموع جرائمه المرتكبة الى 10 قضايا .

وبمراجعة اعوان فرقة الشرطة العدلية بسيدي حسين لاعوان مركز الامن الوطني بالزهروني تبين انه محل تتبع ايضا في عدة قضايا و بعرضه على جملة من المتضررين تعرف عليه 5 مواطنين مع ثبوت تورطه في السرقة من داخل مؤسسة تربوية كائنة بالزهروني.



باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 اذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر بحث في شأنه.



