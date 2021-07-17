   Om Kalthoum - دارت الأيام  

سيدي حسين ... القبض على مصنف خطير ارتكب 15 جريمة

Publié le Samedi 17 Juillet 2021 - 10:27 قراءة: 0 د, 39 ث
تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بسيدي حسين ليلة أول أمس من الاطاحة بأحد أخطر المنحرفين المختصين في السرقة بالنطر على مستوى مفترق بن دحة المعروف بكنية "العياري" و بعد التحري معه و مجابهته بالعديد من الأدلة و القرائن التي تدينه اعترف بارتكابه 7 عمليات نطر بالمفترق المذكور كما تم التعرف عليه ايضا من طرف فتاة متضررة و محام كانا قد سجلا محاضر في تعرضهما للسرقة بالنطر ليصل مجموع جرائمه المرتكبة الى 10 قضايا .
وبمراجعة اعوان فرقة الشرطة العدلية بسيدي حسين لاعوان مركز الامن الوطني بالزهروني تبين انه محل تتبع ايضا في عدة قضايا و بعرضه على جملة من المتضررين تعرف عليه 5 مواطنين مع ثبوت تورطه في السرقة من داخل مؤسسة تربوية كائنة بالزهروني.

باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 اذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر بحث في شأنه.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 229371



En continu

Toutes les news

السبت 17 جويلية 2021|7 ذو الحجة 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:24 19:39 16:16 12:32 05:13 03:27
29°
 30° % 32 :الرطــوبة
تونــس 23°
8.75 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
30°-2331°-2332°-2432°-2433°-25
  • Avoirs en devises
    21696,0

  • (16 juill)
  • Jours d'importation
    137
  •              1 € = 3,31225 DT        1$ =2,81074 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16 juill)   1711,7 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة