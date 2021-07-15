تونس تتلقى شحنة جديدة من لقاح "أسترازينيكا" المضاد لكوفيد-19 دعماً لجهود مكافحة الجائحة

تلقت تونس اليوم 324 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا" المضاد لكوفيد-19 بالتعاون مع مبادرة "كوفاكس".وتعمل مبادرة "كوفاكس" العالمية التي يقودها "تحالف ابتكارات التأهب الوبائي" ( CEPI ) و"التحالف العالمي للقاحات والتحصين" (GAVI و"منظمة الصحة العالمية"، بالتعاون مع الهيئات الحكومية ومصنعي اللقاحات على ضمان توفر اللقاحات المضادة لكوفيد-19 في جميع أنحاء العالم، للدول ذات الدخل المرتفع والمنخفض على حد سواء.وقال فوزي مهدي، وزير الصحة التونسي، في تصريح له : "يندرج وصول هذه الشحنة الكبيرة من اللقاح في إطار سلسلة من الشحنات التي تلقيناها تباعا بهدف مواصلة حملة التطعيم ضد كوفيد-19. ونحن سعداء بالعمل من خلال مبادرة كوفاكس لجعل لقاح أسترازينيكا متاحا لمكافحة كوفيد-19".من جهته، صرح رامي اسكندر، المدير الإقليمي لشركة "أسترازينيكا" لمنطقة الشرق الأدنى والمغرب العربي، قائلا: "نحن اليوم في مرحلة جديدة في إطار التصدي للجائحة. فالتطعيم يبقى وسيلة الحماية الأكثر فعالية ومردودية ضد كوفيد-19 ويشكل أداة قوية لمكافحة الجائحة وإنقاذ الأرواح عبر العالم. تعمل أسترازينيكا في تونس من 15 سنة، ونحن فخورون بتوسيع التزاماتنا في البلد والعمل في إطار شراكة مع كوفاكس والحكومة التونسية من أجل توفير لقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19 لجميع الفئات الاجتماعية".وتؤكد "استرازينيكا" على التزامها الراسخ بالتوزيع العادل للقاح وعلى أوسع نطاق ممكن في مختلف أنحاء العالم، ودون أية أرباح خلال الجائحة. وقد ساهم لقاح "أسترازينيكا" المضاد لكوفيد-19 في إنقاذ آلاف الأرواح والحيلولة دون دخول الآلاف إلى المستشفيات منذ بداية العام الجاري. وحتى تاريخه، تم توفير حوالي 700 مليون جرعة من لقاح ’أسترازينيكا‘ المضاد لكوفيد-19 لتزويد نحو 170 بلداً حول العالم، ويشكل ذلك نسبة 90% من اللقاحات المقدمة عبر مبادرة ’كوفاكس‘ حتى اليوم، وسيتم توفير أكثر من 80 مليون جرعة إضافية لتزويد نحو 127 بلداً.