رضا الرداوي: سنكشف عن هوية القاضي الذي كلّفه الغنوشي بتنسيق صفقة إنقاذ بشير العكرمي

أكد اليوم الأحد 11 جويلية 2021 عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، المحامي رضا الرداوي، أن محاولة إنقاذ وكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي متواصلة على أشُدِها.
وفي فيديو له نُشر على الصفحة الرسمية لهيئة الدفاع، قال الرداوي إنه سيتم الكشف عن هوية القاضي الذي كلّفه رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بتنسيق صفقة إنقاذ العكرمي والـتأثير على سير الملف.
وكشف رضا الرداوي أن مجلس القضاء العدلي لن يبُتَ في ملف بشير العكرمي يوم الغد كما هو منتظر، وسيتم إرجاء البت مجددا غلى شهر أوت القادم.
وتحدث عن وجود ضغط على التفقدية العامة بوزارة العدل حتى لا تُقدم الأعمال المطلوبة منها، مشددا على أن تقاسم الغنيمة قد انطلق، مبينا أن هناك خصومة كبيرة على حساب الدم والشهداء.
يذكر أن جمعية القضاة التونسيين، أعلنت يوم الثلاثاء الماضي أنها قدّمت شكايتين جزائيتين ، تهم الأولى فتح بحث تحقيقي في التصريحات الواردة على لسان عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي رضا الرّداوي، في حين تهم القضية الثانية فتح بحث تحقيقي ضدّ صاحب صفحة "تونس السياسية" والمدون بها على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".
وأوضحت الجمعية في بلاغ لها أن تصريحات الرداوي انطوت على اتهامات لجمعية القضاة، وأن التحقيق يرمي الى كشف حقيقتها وترتيب الجزاءات اللازمة عليها، وأن الافعال التي ارتكبها صاحب صفحة "تونس السياسية" ترمي الى تشويه جمعية القضاة ورئيسها بنسبة أمور غير حقيقية له، مؤكدة أنها ستتابع كافة الإجراءات المتخذة في كلا الشكايتين وإنارة الرأي العام حول مآل كل منهما.
واعتبرت أن مضمون تصريحات الرداوي، إن ثبتت، فهي تنطوي على أفعال تدخل تحت طائلة المساءلة الجزائية، باعتبارها تشير الى وجود ملف فساد خطير يتجه معه فتح التحقيقات اللازمة والمستوجبة لكشف كامل الحقيقة، وترتيب الجزاءات المستوجبة عليها لكل من ثبتت إدانته فيها، أو ترتيب الجزاءات اللازمة في صورة ثبوت عدم صحتها ومخالفتها للحقيقة .
وفي فيديو له نُشر على الصفحة الرسمية لهيئة الدفاع، قال الرداوي إنه سيتم الكشف عن هوية القاضي الذي كلّفه رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بتنسيق صفقة إنقاذ العكرمي والـتأثير على سير الملف.
وكشف رضا الرداوي أن مجلس القضاء العدلي لن يبُتَ في ملف بشير العكرمي يوم الغد كما هو منتظر، وسيتم إرجاء البت مجددا غلى شهر أوت القادم.
وتحدث عن وجود ضغط على التفقدية العامة بوزارة العدل حتى لا تُقدم الأعمال المطلوبة منها، مشددا على أن تقاسم الغنيمة قد انطلق، مبينا أن هناك خصومة كبيرة على حساب الدم والشهداء.
يذكر أن جمعية القضاة التونسيين، أعلنت يوم الثلاثاء الماضي أنها قدّمت شكايتين جزائيتين ، تهم الأولى فتح بحث تحقيقي في التصريحات الواردة على لسان عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي رضا الرّداوي، في حين تهم القضية الثانية فتح بحث تحقيقي ضدّ صاحب صفحة "تونس السياسية" والمدون بها على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".
وأوضحت الجمعية في بلاغ لها أن تصريحات الرداوي انطوت على اتهامات لجمعية القضاة، وأن التحقيق يرمي الى كشف حقيقتها وترتيب الجزاءات اللازمة عليها، وأن الافعال التي ارتكبها صاحب صفحة "تونس السياسية" ترمي الى تشويه جمعية القضاة ورئيسها بنسبة أمور غير حقيقية له، مؤكدة أنها ستتابع كافة الإجراءات المتخذة في كلا الشكايتين وإنارة الرأي العام حول مآل كل منهما.
واعتبرت أن مضمون تصريحات الرداوي، إن ثبتت، فهي تنطوي على أفعال تدخل تحت طائلة المساءلة الجزائية، باعتبارها تشير الى وجود ملف فساد خطير يتجه معه فتح التحقيقات اللازمة والمستوجبة لكشف كامل الحقيقة، وترتيب الجزاءات المستوجبة عليها لكل من ثبتت إدانته فيها، أو ترتيب الجزاءات اللازمة في صورة ثبوت عدم صحتها ومخالفتها للحقيقة .
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