الاطاحة بعصابة" الروج" روعت سواق السيارات بمفترق بن دحّة السيجومي

باب نات - تمكن أعوان مركز الامن الوطني بالزهروني واثر نصب كمين محكم من الاطاحة بعصابة اجرامية خطيرة تتكون من ثلاثة أشخاص يتزعمهم نفر معروف بكنية "الروج" من مواليد سنة 1990 قاطن بحي السلامة الزهروني اختصوا نطر هواتف مستعملي الطريق على مستوى مفترق بن دحة بالسيجومي وقد تم ضبطهم متلبسين بنطر هاتف مواطنة فتمت اعادته لها مجددا كما تم التنسيق مع العديد من المتضررين ممن سبق لهم تسجيل شكايات سابقة و تعرفوا عليهم من الوهلة الاولى.



وقد تم الاحتفاظ بهم وتحرير محضر بحث في الغرض.



