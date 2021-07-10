وزير الصحة الجزائري: مستعدّون دائما لمساعدة تونس ولا يفرّق بين تونس والجزائر سوى حدود وضعتها فرنسا

قال الجمعة 9 جويلية، وزير الصحة الجزائري، عبد الرحمان بن بوزيد أن تونس والجزائر بلد واحد لا يفرق بينهما سوى حدود رسمتها فرنسا مؤكدا انه لا فرق بين تونس والجزائر.وصرّح بأن الجزائر مستعدة دائما لدعم ومساعدة تونس علي جميع المستويات وانه اتصل بنظيره التونسي ليؤكد ذلك وأضاف بأن التوانسة سبق لهم مساعدة الجزائر وان الجزائريين لم ينسوا "خير التوانسة".وكانت تونس سجلت بتاريخ الخميس 8 جويلية، رقما قياسيا جديدا في عدد الوفيات اليومية جراء الإصابة بعدوى فيروس كورونا، إذ أحصت وزارة الصحة 189 حالة وفاة جديدة، ليتخطى العدد الجملي للوفيات في تونس منذ ظهور الوباء حاجز ال16 ألف وفاة، وتستقر الحصيلة في حدود 16 ألفا و50 حالة وفاة.كما سجلت الوزارة، وفق بلاغ أصدرته مساء اليوم الجمعة، 8 آلاف و506 إصابة جديدة بالفيروس، إثر إجراء 24 ألفا و406 تحليلا مخبريا يوم أمس الخميس.وبلغت نسبة التحاليل الإيجابية للحالات الحاملة لفيروس كورونا "كوفيد 19"، وفق ذات الإحصائيات، 34,85 %.