المنتدى الافتراضي للخدمات الإدارية الموجهة للتونسيين المقيمين بالخارج ينطلق الاثنين المقبل

ينطلق، يوم الاثنين المقبل، المنتدى الافتراضي للخدمات الإدارية الموجهة للتونسيين المقيمين بالخارج، في دورته الثالثة ليتواصل إلى غاية 16 جويلية الجاري بأحد نزل العاصمة، وفق بلاغ صادر اليوم الجمعة عن ديوان التونسيين بالخارج.ويمكن المشاركة في هذا الصالون عبر التسجيل في المنصة الرقمية www.forum-bledi.com التي ستمكن من تلقي استفسارات المواطنين التونسيين المقيمين بالخارج والحصول على الإرشادات سواء بشكل تفاعلي مباشر مع ممثلي الإدارات المعنية عبر الدردشة المباشرة أو البريد الالكتروني أو مشاهدة مقاطع من الفيديو.كما يمكن للزوار الافتراضيين لهذه المنصة زيارة أجنحة هذا الصالون بشكل تفاعلي بالاضافة الى التواصل الحيني مع ممثلي الهياكل الادارية للاستفسار أو طلب خدمات.ويشارك في هذا الصالون، أهم مسدي الخدمات الإدارية على المستوى الاجتماعي والمالي والبنكي والسياحي وغيرها من القطاعات كالاستثمار والتعاون الفني، وعديد الهياكل والمؤسسات ذات الصلة بالتونسيين بالخارج قصد تسهيل وتقريب الخدمات لفائدة الجالية التونسية، لاسيما مع انطلاق موسم عودة ابناء الجالية الى ارض الوطن.ومن بين المشاركين في هذا المنتدى وزارات الخارجية والداخلية والصحة والإدارة العامة للديوانة والصناديق الاجتماعية، فضلا عن ممثلين عن الشركة التونسية للملاحة والخطوط التونسية والبريد التونسي ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية والوكالة التونسية للتعاون الفني والوكالة الفرنسية للهجرة والادماج والمنظمة الدولية للهجرة.وقد وضعت الإدارة العامة للديوانة، أحد أهم الإدارات المعنية بالعلاقة مع التونسيين المقيمين بالخارج، مجموعة من الآليات للتواصل والاتصال عبر موقعها www.douane.gov.tnويحتوي هذا الموقع على النصوص القانونية والشروط المتعلقة بالامتيازات الجبائية الممنوحة للتونسيين المقيمين بالخارج، سواء عند العودة المؤقتة أو النهائية أو عند إنجاز المشاريع إضافة الى تراتيب العملة والصرف.كما يحتوي موقع الإدارة العامة للديوانة على المخاطب الآلي "رائد" للإجابة على استفسارات الجالية باللغة العربية والفرنسية والدارجة، فضلا عن البريد الالكتروني لمكتب التونسيين بالخارج للرد على استفسارات الجالية بشكل حيني.