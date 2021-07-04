المكي يدعو إلى حجر صحي شامل بأسبوعين

دعا اليوم الأحد 04 جويلية 2021 وزير الصحة السابق عبد اللطيف المكي، إلى ضرورة فرض حجر صحي عام لمدة أسبوعين، وذلك للحد من قوة العدوى بصورة ملموسة.وقال المكي في تدوينة على صفحته الرسمية على الفايسبوك، إنه وبعد انقضاء الأسبوعين يتم إقرار فترة حجر موجه يتخللها تطبيق إجراءات الوقاية الفردية والجماعية بصورة صارمة عبر التحسيس وبقوة القانون.يُشار إلى أن تونس سجلت بتاريخ 3 جويلية 2021، 116 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات في تونس منذ ظهور الوباء، 15 الفا و377 وفاة.كما أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء الأحد، حول الوضع الوبائي اليومي في البلاد، عن تسجيل 4686 إصابة جديدة بالفيروس، وذلك إثر إجراء 13 ألفا و920 تحليلا مخبريا.في المقابل، بلغ عدد المتعافين من الفيروس 362 ألفا و236 شخصا، بعد تعافي 1591 شخصا، وفق تلك الاحصائيات.وأعلنت الوزارة أن نسبة التحاليل الإيجابية اليومية بلغت 33 فاصل 66 بالمائة.وبلغ العدد الجملي للمرضى المقيمين بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة يوم 3 جويلية، 3568 مريضا، ويتم التكفل حاليا ب 602 حالات في أقسام العناية المركزة بالقطاعين العمومي والخاص، في حين يخضع 152 مريضا للتنفس الاصطناعي.وحسب جدول إحصائي مرافق للبلاغ، واصلت ولاية تونس تسجيل أكبر عدد في الوفيات ب20 حالة، ثم تلتها ولاية نابل ب11 وفاة وولايات أريانة وسوسة وجندوبة وباجة ب10 وفيات لكل منها، في حين سجلت أعلى نسب التحاليل الإيجابية اليومية، في ولايات الكاف (56 فاصل 9 بالمائة) ثم سليانة (54 فاصل 3 بالمائة) فباجة (48 بالمائة).