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حسناء بن سليمان: صفاقس مثال و نجحت في التقليص من عدد الحالات الخطيرة لمرضى الكورونا

Publié le Dimanche 04 Juillet 2021 - 13:50 قراءة: 0 د, 37 ث
أكــدت اليوم الأحد حسناء بن سليمان وزيرة العدل بالنيابة والناطق الرسمي باسم الحكومة خلال زيارتها لصفاقس أن زيارات أعضاء الحكومة للمؤسسات الصحية هو من اجل تعزيز اللحمة والوحدة الوطنية ووضع استرلتيجية جديدة للحد من انتشار الوباء والقرب من الاشكاليات المطروحة.
وشددت بن سليمان في تصريح لاذاعة شمس أف أم على ضروة التقليص من عدد الاصابات بفيروس كورونا ,خاصة الحالات الخطيرة المقيمة بالمستشفيات.

وحول الوضع الصحي في صفاقس أكدت حسناء بن سليمان بأن صفاقس لديها عديد المشاريع الجاهزة ولا بد من استغلالها وتشغيلها .

واشارت الناطقة الرسمية بإسم رئاسة الحكومة الى أن صفاقس مثال و نجحت في التقليص من عدد الحالات الخطيرة لمرضى الكورونا بالمستشفيات ,كما ساهمت في مساعدة الولايات الاخرى وخاصة المجاورة في مجابهة الوباء .



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