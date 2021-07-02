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سنية الدهماني: عنا رئيس يبات يكمبن كيفاه باش يمركي لرئيس الحكومة الصباح

Publié le Vendredi 02 Juillet 2021 - 17:03 قراءة: 0 د, 47 ث
قالت سنية الدهماني الكرونيكوز في برنامج "راف ماغ" على راديو إي أف أم، إن رئيس الجمهورية قيس سعيد يعيش في عالمه وبرهن اليوم على أن لديه معركة على السلطة.
ووجهت سنية الدهماني كلامها للرئيس قائلة " قلت لو عثرت بغلة في العراق لخفت أن يسألني الله عنها، البغلة طاحت وتكبت على وجهها وماتت وجيفت سيد الرئيس لأن فمة ناس يموتوا اليوم".
وأضافت الدهماني " توانسة على جراري وحصيرة في كلوارات السبيطارات الكبيرة وغيرها.. والرئيس في عركة مع رئيس الحكومة، طلع سياسي متاع زوز صوردي".
وتابعت " رئيسنا يبات يكمبن كيفاه باش يمركي لرئيس الحكومة الصباح، خمم في زوز ملاين و700 الي انتخبوك يا سيد الرئيس".



وتشهد تونس منذ عدة أشهر، أزمة سياسية، على خلفية تحوير وزاري قام به رئيس الحكومة، هشام المشيشي في جانفي 2021 رفضه رئيس الدولة بسبب وجود وزراء تتعلق بهم شبهات فساد وتضارب مصالح، إضافة إلى امتناع الرئيس عن ختم تنقيح المشروع المتعلق بقانون المحكمة الدستورية، رغم مصادقة البرلمان عليه.




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