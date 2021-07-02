باكالوريا 2021: مرام المرزوقي من جندوبة تتحصل على أفضل معدل على المستوى الوطني بـ20.00،

كان التميز في الدورة الرئيسية لباكالوريا 2021 لولاية جندوبة، حيث تحصلت التلميذة مرام المرزوقي شعبة رياضيات على أفضل معدل على المستوى الوطني بـ20.00، كما تحصّل التلميذ بدر الدين الماجري بمعهد أبو القاسم الشابي بغار الدماء بولاية جندوبة، على أفضل معدل في شعبة الآداب، حيث تحصل على 16.81، حسب ما أعلن عن مدير عام الامتحانات عمر الولباني لاذاعة موزاييك . ​​​​​​أما العلوم التجريبية فأفضل معدل من نصيب ندى الشارني بالمعهد النموذجي بالكاف، حيث تحصّلت على معدل 19.97 وشعبة اقتصاد وتصرف أشرف دودس معهد علي بورقيبة القلعة الكبرى بمعدل 18.13 وشعبة العلوم التقنية آمال بن فرج المعهد النموذجي بسوسة بمعدل 19.65، وشعبة علوم الاعلامية بهاء الدين السالمي معهد حي السلام ببومهل بمعدل 19.06 وشعبة الرياضة عبد الرؤوف السوسي معهد أبو الحسن اللخمي بصفاقس بمعدل 18.13.