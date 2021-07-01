   Abdelhalim - سوّاح  

استقالة مبروك كرشيد من عضوية مكتب مجلس البرلمان

Publié le Jeudi 01 Juillet 2021 - 13:58 قراءة: 0 د, 21 ث
قدم النائب عن الكتلة الوطنية مبروك كرشيد استقالته، اليوم الخميس، من عضوية مكتب المجلس إثر تمرير اتفاقية تركيز فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس التي اعتبرها كرشيد مخالفة صريحة لاحكام القانون والسيادة دون تغليب لاي مصلحة وطنية مبينا ان تمرير القانون كان تحت العنف.

واعتبر كرشيد أن مكتب المجلس اصبح واجهة للتشنج والعنف والشعبوية والمغالبة مبينا تقديمه للاستقالة منه لانعدام امكانية القيام بالواجب .

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