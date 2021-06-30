المغربية لبنى السراج تفوز بجائزة "أورنج" للكتاب في إفريقيا في دورتها الثالثة

فازت الكاتبة المغربية لبنى السراج بجائزة "أورنج" للكتاب في افريقيا في دورتها الثالثة عن روايتها« Pourvu qu'il soit de bonne humeur »الصادرة عن منشورات "لاكروازي دي شومان" بالدار البيضاء.وهذا الإصدار هو من بين ست روايات بلغت الدور النهائي للدورة الثالثة لهذه المسابقة الأدبية الخاصة بالكتاب في افريقيا والتي تم الكشف عن نتيجتها النهائية مساء أمس الثلاثاء في حفل أقيم بمركز الموسيقى العربية والمتوسطية "النجمة الزهراء" بسيدي بوسعيد، وتم نقل فعالياته عبر الانترنات ليتابعه المهتمون ممن لم يتمكنوا من الحضور.هذه الرواية الصادرة عن دار نشر مغربية سنة 2020 كما صدرت في فرنسا سنة 2021 عن منشورات "أوديابل فوفار" تمكنت من الفوز بالجائزة التي شهدت مشاركة 74 إصدارا تمثل 43 دار نشر من 16 بلدا من القارة الإفريقية.وتحكي الرواية قصة امرأتين هما شابة وجدتها ورغم الثمانين سنة التي تفصلهما في السن إلا أنهما مسكونتان بالهاجس نفسه والثورة ذاتها.وفي كلمة بالمناسبة، نوهت رئيسة لجنة التحكيم "فيرونيك تادجو" بهذه الرواية، وأوضحت أنها تحمل القراء في رحلة إلى الماضي عبر شخصيتين وزمنين مختلفين لنتمكن من فهم الحاضر .وأضافت أن الكاتبة "انطلقت من موضوع حارق هو ظاهرة العنف الزوجي لتنتقل بنجاح عبر السرد إلى طرح عدة قضايا أخرى منها انتقال الصدمة عبر الأجيال والمقاومة بمختلف أشكالها والحب متعدد الأبعاد والأشكال والكرامة في مقابل المعاناة ونكران الذات ولكن أيضا الرغبة في الانعتاق والتوق إلى الحرية".وفي مداخلة عبر الانترنات من المغرب، ثمنت الكاتبة مبادرة الاهتمام بالأدب الافريقي الفرنكفوني".وكانت رواية Le secret des Barcides للكاتب التونسي سامي المقدم والصادرة عن منشورات "بوب ليبريس" من بين الروايات التي بلغت الدور النهائي لهذه المسابقة الأدبية .ونوه أعضاء لجنة التحكيم بالمستوى الجيد لكل الأعمال المشاركة في الدورة الثالثة لهذه المسابقة، علما أن القرار النهائي لاختيار أفضل الأعمال جاء على إثر عمل خمس لجان قراءة بكل من الكامرون وكوت ديفوار وغينيا ومالي وتونس تولت قراءة الـ74 عملا.وجدير بالذكر أنّ جائزة أورنج للكتاب في افريقيا مسابقة تم إطلاقها سنة 2019 بدعم من المعهد الفرنسي بتونس. وهي تهدف إلى تشجيع النشر الافريقي الفرنكفوني وتشجيع الكتاب على أن ينشروا أعمالهم في افريقيا ويطلع عليها قراء أفارقة، خاصة بالنسبة لمن يجدون صعوبة في الاطلاع على إصدارات مؤلفين أفارقة.