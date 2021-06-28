نقابة الصحفيين تستنكر تطويع القضاء العسكري لتتبع معارضي رئيس الجمهورية ‎‎

عبّرت الاثنين 28 جوان، نقابة الصحفيين عن رفضها محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري مؤكدة أن لجوء رئاسة الجمهورية الى القضاء العسكري في قضايا تتبع المدونين على خلفية تدويناتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، يمثل تقييدا لحرية التعبير وتراجعا في مجال الحريات.كما عبرت النقابة عن استنكارها تطويع القضاء العسكري لتتبع الاصوات المعارضة لسياسة رئاسة الجمهورية معتبرة ذلك خطرا على حرية التعبير والحقوق المكفولة بنص الدستور .يذكر أنه من المنتظر أن تحال المدونة آمنة منصور على القضاء العسكري بسبب تدوينة انتقدت من خلالها رئيس الجمهورية.