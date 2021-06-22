العلوي يسخر من لطفي زيتون والأخير يصف العلوي بالكلوشار

نشر الاثنين 21 جوان، النائب عن ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوم تدوينة ساخرة من القيادي السابق بحركة النهضة لطفى زيتون.وعلق ساخرا "تَسَااالِي...أدينا بندردش ياعمّ، بدل ماحنا قاعدين كده لا شغله ولا مشغله!!حتّى هو زيتون!! بنديره سخون وضربه ضربه!!".وكان ردّ زيتون مقتضبا على تدوينة العلوي ووصفه بالكلوشار قائلا " يحدث في تونس : نائب برلمان برتبة كلوشار".ليرد العلوي على ما دونه زيتون بنفس الطريقة قائلا "يحدث في تونس :لحّاس اما عندو عزة نفس".