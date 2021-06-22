   Warda - شعوري نحيتك  

العلوي يسخر من لطفي زيتون والأخير يصف العلوي بالكلوشار

Publié le Mardi 22 Juin 2021 - 08:06 قراءة: 0 د, 25 ث
نشر الاثنين 21 جوان، النائب عن ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوم تدوينة ساخرة من القيادي السابق بحركة النهضة لطفى زيتون.

وعلق ساخرا "تَسَااالِي...أدينا بندردش ياعمّ، بدل ماحنا قاعدين كده لا شغله ولا مشغله!!
حتّى هو زيتون!! بنديره سخون وضربه ضربه!!".


وكان ردّ زيتون مقتضبا على تدوينة العلوي ووصفه بالكلوشار قائلا " يحدث في تونس : نائب برلمان برتبة كلوشار".
ليرد العلوي على ما دونه زيتون بنفس الطريقة قائلا "يحدث في تونس :لحّاس اما عندو عزة نفس".






Commentaires


5 de 5 commentaires pour l'article 227978

BenMoussa  ()  |Mardi 22 Juin 2021 à 11h 15m |           
L'intelligence de Zitoune n'est reconnue et appréciée que par ses semblables.
Alors que son intégrité n'est-elle pas plutôt le résultat de ses limites et ses incapacités

RESA67  ()  |Mardi 22 Juin 2021 à 10h 45m |           
Les clochards sont sont qui envahissent l’aéroport et ne respectent pas la loi. Zitoune est bien plus intelligent et intègre que cette bande d’arrivistes qui est juste là pour profiter du système et se fout royalement du peuple.

BenMoussa  ()  |Mardi 22 Juin 2021 à 10h 25m |           
كلام لطفي زيتون ينطبق عليه أكثر واقرب مما ينطبق على غيره مهما كان
والدليل تصريحات وتصرفات زيتون في الماضي والحاضر

Mongi  (Tunisia)  |Mardi 22 Juin 2021 à 10h 22m |           
ويحدث في تونس مستشار رئيس حركة النهضة سابقا يولّي يهز وينفض

Volcano  (Tunisia)  |Mardi 22 Juin 2021 à 09h 01m |           
Les bénédictions de notre bien aimé président



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