   Abdelhalim - مدّاح القمر  

احباط تهريب كمية من حبوب الدواء المخدر ... بقيمة 3 مليون دينار

Publié le Vendredi 18 Juin 2021 - 09:06 قراءة: 0 د, 30 ث
تمكنت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني برمادة فجر يوم أمس الخميس 17 جوان 2021 على إثر نصب كمين بمنطقة حدودية قريبة من الحدود التونسية الجزائرية من ضبط شاحنة رباعية الدفع نوع تويوتا حيث تم رصدها وبالاشارة عليها بالوقوف لم يمتثل سائقها فتمت مطاردته وإطلاق أعيرة نارية تحذيرية لكنه لم يتوقف وتوغل في الكثبان الرملية مما تسبب في جعل الشاحنة عالقة في الرمال وباخضاها الى التفتيش، تم العثور على كمية كبيرة من حبوب الدواء المخدر نوع pregabalin بلغ عددها 300ألف قرص.

ووفق بلاغ للديوانة تم تحرير محضر حجز في الغرض وقدرت القيمة الجملية للبضاعة بحوالي 3 مليون دينار .





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