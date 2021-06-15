   Warda - العيون السود  

في البرلمان، بعد ساعة من الصراخ ورفع الشعارات موسي ونواب كتلتها يفشلون في تعطيل الجلسة ويقررون الانسحاب

Publié le Mardi 15 Juin 2021 - 11:15 قراءة: 0 د, 40 ث
واصلت الثلاثاء 15 جوان، رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ونواب حزبها محاولة تعطيل أعمال مجلس النواب خلال الجلسة العامة و المخصصة لمناقشة عدد من مشاريع القوانين بحضور وزير الصناعة.

ومنذ انطلاق الجلسة بدأت موسي ونواب كتلتها بالصراخ وترديد شعارات ضد وزير الصناعة في محاولة لدفع رئيسة الجلسة سميرة الشواشي الي رفع الجلسة.


وقامت رئيسة الجلسة سميرة الشواشي وبقية النواب الحاضرين بتجاهل عبير موسي ونواب حزبها فيما واصل وزير الصناعة قراءة مشاريع القوانين.

وبعد حوالي ساعة من الصراخ ورفع الشعارات ومحاولة تعطيل الجلسة قررت موسى ونواب حزبها الانسحاب من الجلسة لتواصل أعمالها الي حد الآن بشكل طبيعي.

يذكر أن موسى ونواب حزبها تهجّموا الاثنين 14 جوان على وزيري التعليم العالي والشؤون الاجتماعية بشكل وصفي بالهمجي والهستيري قبل أن تتعرض وزيرة التعليم العالي لوعكة الصحية

ما استوجب فحصها من طرف طبيب.





Commentaires


4 de 4 commentaires pour l'article 227587

BenMoussa  (Tunisia)  |Mardi 15 Juin 2021 à 13h 09m |           
حسب الصورة المحتجون خمسة اقراد وليست الكتلة
ثم لماذا حضرت مضخمات الصوت سابقا وغابت اليوم ؟ !

Amir1  ()  |Mardi 15 Juin 2021 à 10h 39m |           
يا سيادة رئيس المجلس..يا سيادة رئيس الدولة..يا أيها السادة النواب..يا أيها المجتمع المدني
يا حضرة الإعلاميين...........
هذا تهريج مدفوع الأجر..الأموال التي يأخذها هؤلاء هي أموال مخدورة وتتسبب في
إهدار المزيد من المال والوقت بتعطيل أعمال المجلس...إعملوا قانون يوقف هذه الظواهر
ما معنى مكبر صوت في قاعة الجلسات؟...بالله تصرفوا ...يا سيدي لا نريد نقل أشغال المجلس على الهواء...

Volcano  (Tunisia)  |Mardi 15 Juin 2021 à 10h 31m |           


و الله اليوم و في ظل هذا التهريج من عبير ومن شاكلها الاولوية القصوى قبل القوانين و المداولات و النقاشات هي الحسم في هذه التصرفات و في سير الجلسات بهذا الشكل الممنهج من التعطيل و الترذيل و الا فانكم ستتجرعون نفس الكاس اللآسنة الآثمة واحدا تلو الاخر

Volcano  (Tunisia)  |Mardi 15 Juin 2021 à 10h 28m |           



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