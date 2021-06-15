في البرلمان، بعد ساعة من الصراخ ورفع الشعارات موسي ونواب كتلتها يفشلون في تعطيل الجلسة ويقررون الانسحاب

واصلت الثلاثاء 15 جوان، رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ونواب حزبها محاولة تعطيل أعمال مجلس النواب خلال الجلسة العامة و المخصصة لمناقشة عدد من مشاريع القوانين بحضور وزير الصناعة.ومنذ انطلاق الجلسة بدأت موسي ونواب كتلتها بالصراخ وترديد شعارات ضد وزير الصناعة في محاولة لدفع رئيسة الجلسة سميرة الشواشي الي رفع الجلسة.وقامت رئيسة الجلسة سميرة الشواشي وبقية النواب الحاضرين بتجاهل عبير موسي ونواب حزبها فيما واصل وزير الصناعة قراءة مشاريع القوانين.وبعد حوالي ساعة من الصراخ ورفع الشعارات ومحاولة تعطيل الجلسة قررت موسى ونواب حزبها الانسحاب من الجلسة لتواصل أعمالها الي حد الآن بشكل طبيعي.يذكر أن موسى ونواب حزبها تهجّموا الاثنين 14 جوان على وزيري التعليم العالي والشؤون الاجتماعية بشكل وصفي بالهمجي والهستيري قبل أن تتعرض وزيرة التعليم العالي لوعكة الصحيةما استوجب فحصها من طرف طبيب.