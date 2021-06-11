لدى استقبالها سفير مصر بتونس : سهام العيادي تؤكد الحرص على انجاح لقاء الترجي والاهلي المصري

استقبلت وزيرة الشباب والرياضة والادماج المهني بالنيابة سهام العيادي مساء اليوم الجمعة 11 جوان 2021 بمقر الوزارة سفير جمهورية مصر العربية بتونس إيهاب فهمي مرفوقا بالسكرتير الأول بالسفارة المصرية حازم غيث.ومثل اللقاء مناسبة تم خلالها التطرق إلى إستعداد تونس لاحتضان مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا التي ستجمع الترجي الرياضي التونسي بنادي الأهلي المصري يوم 19 جوان الجاري بملعب حمادي العقربي برادس على الساعة الخامسة مساءً.🖊وأشادت سهام العيادي بالمناسبة بعمق العلاقات التونسية المصرية التاريخية والمتميزة داعية الى ضرورة إنجاح هذا الموعد الكروي الهام والحرص وعلى أن يدور هذا اللقاء في أجواء تنافسيةمتميزة ، مشيرة في السياق ذاته إلى أن الرياضة هي متنفس الشعوب خاصة في ظل الوضع الصحي الصعب الذي يمر به كل دول العالم.كما اقترحت في السياق ذاته تنظيم منافسات ودية مشتركة للأصناف الشابة في إطار إحتفالي لتكريس علاقات الأخوة لدى الناشئة وتعزيز روح المنافسة النزيهة لديهم بعيدا عن كل أشكال التعصب ونبذ العنف.من جانبه نوّه السفير المصري بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين وبالروابط المشتركة بين الشعبين الشقيقين مؤكدا حرص بلاده على مزيد العمل على دعم العلاقات الثنائية التونسية المصرية في كل المجالات لاسيما منها الرياضي معتبرا أن هذه المباراة تعكس عراقة الفريقين وأن المسؤولية مشتركة بين كل الأطراف لضمان نجاحها في افضل الظروف.هذا وسيدور لقاء إياب دوري أبطال إفريقيا بين الفريقين يوم 26 جوان بالقاهرة.