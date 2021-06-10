الغنوشي يؤكد لأعضاء هيئة النفاذ إلى المعلومة حرص البرلمان على توفير الإطار التشريعي الملائم لدعم عمل الهيئة

استقبل راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب بعد ظهر اليوم الخميس 10 جوان 2021 بقصر باردو أعضاء هيئة النفاذ الى المعلومة يتقدمّهم عدنان الاسود رئيس الهيئة بالنيابة، وذلك بمناسبة جلسة الحوار التي يعقدها المجلس اليوم .وأعرب رئيس مجلس نواب الشعب عن تقديره للعمل الذي تقوم به الهيئة في ممارستها لمهامها المتصلة بالحق في النفاذ الى المعلومة وضمان ممارسة هذا الحق الدستوري، مؤكّدا ضرورة ان يصبح الحق في المعلومة ثقافة مواطنية يعي بها جميع التونسيين . كما ابرز المبادئ التي تعتمدها الهيئة في عملها وتعمل على ترسيخها ولاسيما منها المتعلقة بالشفافية والنزاهة والثقة بما يمكّنها من تحقيق أهدافها.وشدّد على مساندة مجلس نواب الشعب لعمل هيئة النفاذ الى المعلومة خاصة من حيث توفير الاطار التشريعي الملائم، مشيرا في هذا الصدد الى الخطوات المتقدّمة التي قطعتها اللجنة الانتخابية في ما يتعلّق بفرز ملفات الترشح لتجديد نصف تركيبة مجلس الهيئة.من جهته أكّد عدنان الأسود رئيس الهيئة بالنيابة الحرص على تجسيم ثقافة النفاذ إلى المعلومة وتكريسها لدى مختلف الجهات المهنية والأطراف المتداخلة ولاسيما من خلال ترسيخ ثقافة الانفتاح والشفافية . واشار الى الصعوبات التي تحول دون تحقيق الهيئة لأهدافها ولا سيما المتعلقة بالموارد البشرية والمادية، مبرزا كذلك ضرورة تعزيز النصوص التشريعية والاوامر الترتيبية وسن النظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة ونظامها الهيكلي. وأكّد في هذا الصدد التعويل على دعم مجلس نواب الشعب بما يمكّن هذه الهيئة التي ولدت من رحم الثورة، من تحقيق أهدافها وانجاح عملها .