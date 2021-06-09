علي الكعلي ورئيس البنك الإفريقي للتنمية يتدارسان عددا من المجالات القابلة لمزيد الدعم والتطوير

إجتمع وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار، علي الكعلي عبر آلية التواصل عن بعد مع رئيس البنك الإفريقي للتنمية Akinwumi ADESINA.ويأتي هذا الإجتماع قبل إنعقاد الإجتماعات السنوية المزمع تنظيمها إفتراضيا من 23 إلى 25 من الشهر الجاري، في إطار التشاور حول إستراتيجيات البنك لمزيد تنويع وتعزيز تدخلاته ومساهماته في برامج التنمية الشاملة بالبلدان الإفريقية.وقد تمّ التركيز خلال الإجتماع، على جملة من المحاور والمجالات التي يمكن للبنك أن يعزز فيها تدخلاته عبر الآليات المتاحة، من ذلك بالخصوص ما يتعلق بمساعدة الدول الإفريقية على التحكم في مديونيتها، ووضع الإمكانيات لدعم المبادرات وأفكار المشاريع لدى الشباب وتطوير قطاع الصحة والصناعات الدوائية في البلدان الإفريقية ومساعدة المرأة على الإدماج والتمكين الإقتصادي، إضافة إلى تطوير القطاع الزراعي لضمان الأمن الغذائي في بلدان القارة.وأكد على الكعلي، على أهمية المجالات التي تم التطرق لها باعتبارها من أبرز التحديات التي تواجه البلدان الإفريقية، كما تعد من الأولويات في برامج وإستراتيجيات العمل التنموي للحكومة التونسية، مشيرا إلى قدرة البنك الإفريقي للتنمية على المساهمة بفاعلية في هذا التمشي وهذه المجالات المهمة.من جانبه عبر ADESINA، عن ثقته في أن تلعب تونس دورا نشيطا في تجسيم هذه الأفكار والإستراتيجيات باعتبار ما تكتسبه من خبرة في هذا الإطار.كما جدد رئيس البنك إستعداد مؤسسته لمواصلة دعم تونس في تنفيذ برامجها وأهدافها التنموية والإستفادة من الإمكانيات والآليات المتاحة سواء منها القائمة أو المزمع إحداثها.