سوسة: إيقافات على خلفية بيع رضيع

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية سوسة 1 بالاحتفاظ بأربعة أشخاص من بينهم ثلاث نساء وإحالة شخصين (رجل وإمرأة) في حالة تقديم وذلك من أجل الاتجار بالأشخاص المرتكب ضد الطفل والتدليس ومسك وإستعمال مدلس.و أوضح الناطق الرسمي بإسم المحكمة والمساعد الأول لوكيل الجمهورية جابر غنيمي لاذاعة موزاييك أن وقائع الموضوع تعود إلى سنة 2014 حيث تعمدت فتاة الإنجاب خارج إطار الزواج بمولودة من جنس الإناث وسلمتها الى عائلة بمساعدة والدتها و إمرأة أخرى مقابل الحصول على مبلغ ماليوأضاف غنيمي أن المعنية وضعت المولودة بإحدى المصحات الخاصة وتكفلت العائلة بخلاص مصاريف عملية الوضع وقامت بتسجيل المولودة بإسمهاوأشار غنيمي إلى أن لدى الفتاة 3 أطفال جميعهم أنجبتهم خارج إطار الزواج.وقد تم فتح بحث تحقيقي في الغرض.المصدر - موزاييك