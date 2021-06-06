قيس سعيّد: تونس دولة آمنة .... ولابد من تحصين المجتمع بثقافة تكون سدا منيعا أمام الإرهاب

قال رئيس الجمهورية قيس سعيد بأن تونس ليست دولة يستهدفها الإرهاب كل يوم، وهي دولة آمنة. .. وتابع قائلا خلال حوار أجرته معه قناة "يورونيوز" نشر يوم السبت: "لا بد من أن نحصن المجتمع بثقافة تكون سدا منيعا أمام الإرهاب، بتربية على جملة من القيم"، لأنه حينها يمكن أن نحد من الإرهاب الذي يتسلل إلى العقول لأنها فارغة.
وردا على سؤال حول إقامة بعض الدول العربية علاقات رسمية ودبلوماسية مع إسرائيل، وكيف تنظر تونس إلى هذه الخطوة، قال "نحن نتعامل مع الدول، الأنظمة تختار الاختيارات التي تريد، لم نتدخل فيها على الإطلاق. هم أحرار ولكن أيضاً نحن أحرار وعشنا أحراراً ونريد أن نموت أحراراً. هم أحرار، اختاروا الذي اختاروه.".
وبخصوص مكافحة الهجرة غير الشرعية التي تنطلق من تونس والعديد من دول شمال إفريقيا، أكد أن الحلول الأمنية في هذا الشأن ليست بالكافية... وقال "الشبكات الموجودة في تونس، ولكن الموجودة أيضا في الشمال. من يستقبلهم في الشمال؟ حينما يتحولون إلى الحقول أو إلى بعض المصانع ويعملون فيما يسمى العمل الأسود أو بدون أوراق. من يستغلهم؟ من يستفيد منهم؟ هنا أيضاً لا بدّ من محاربة الشبكات التي تتاجر بالبشر في الشمال. ولن يكون هناك أمن ولن يكون هناك سلام ما لم نقضِ على الأسباب التي أدت إلى هذه الهجرة التي توصف بأنها غير نظامية أو غير شرعية. من يهاجر لا يهاجرُ حباً في الهجرة، ولكن لأنه مكره على ذلك، لأن الأمل مفقود، بل إن الحلم أصلاً مفقود."
رابط الفيديو
وردا على سؤال حول إقامة بعض الدول العربية علاقات رسمية ودبلوماسية مع إسرائيل، وكيف تنظر تونس إلى هذه الخطوة، قال "نحن نتعامل مع الدول، الأنظمة تختار الاختيارات التي تريد، لم نتدخل فيها على الإطلاق. هم أحرار ولكن أيضاً نحن أحرار وعشنا أحراراً ونريد أن نموت أحراراً. هم أحرار، اختاروا الذي اختاروه.".
وبخصوص مكافحة الهجرة غير الشرعية التي تنطلق من تونس والعديد من دول شمال إفريقيا، أكد أن الحلول الأمنية في هذا الشأن ليست بالكافية... وقال "الشبكات الموجودة في تونس، ولكن الموجودة أيضا في الشمال. من يستقبلهم في الشمال؟ حينما يتحولون إلى الحقول أو إلى بعض المصانع ويعملون فيما يسمى العمل الأسود أو بدون أوراق. من يستغلهم؟ من يستفيد منهم؟ هنا أيضاً لا بدّ من محاربة الشبكات التي تتاجر بالبشر في الشمال. ولن يكون هناك أمن ولن يكون هناك سلام ما لم نقضِ على الأسباب التي أدت إلى هذه الهجرة التي توصف بأنها غير نظامية أو غير شرعية. من يهاجر لا يهاجرُ حباً في الهجرة، ولكن لأنه مكره على ذلك، لأن الأمل مفقود، بل إن الحلم أصلاً مفقود."
رابط الفيديو
Commentaires
2 de 2 commentaires pour l'article 227014