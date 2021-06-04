مسؤولة بالشركة: تونس للطرقات السيارة لم توظف اي زيادات جديدة على استخدام شبكتها

اكدت مديرة إدارة الاشغال الكبرى بشركة تونس للطرقات السيارة ، هادية البلطي، ان الشركة لم توظف أي زيادة على استعمال شبكة طرقاتها السيارة في الوقت الحالي وان التعريفات تنشر بالرائد الرسمي حال إقرارها.وأضافت البلطي ، في تصريح لـ"وات"، ان التعريفات المتداولة حاليا على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي تبقى مجرد نتائج صادرة عن دراسة قامت بها الشركة وتوصلت الى ان مرحلة الاستقرار المالي للشركة تتطلب إقرار ترفيع تعريفات استخدام الطرقات السيارة.وبينت انه لإقرار التعريفات الجديدة يتعين على الشركة انهاء سلسلة من المراحل تبدأ بعرض المقترحات على الوزارة المعنية على غرار التجهيز والنقل وصولا الى رئاسة الحكومة، لتنشر بعد موافقتها، الزيادات في التعريفة رسميا.واثير موضوع زيادة تعريفات استخدام الطرقات السيارة عقب جلسة عمل عقدتها لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب ، امس الخميس، وحضرها وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية، كمال الدوخ، وممثلون عن شركة تونس للطرقات السيارة من بينهم البلطي.واعتبر الدوخ ، وفق بلاغ نشره البرلمان على صفحته على موقع "فايسبوك " أنّ الترفيع في التعريفة سيكون بالتدرج على غرار اعتماد نسبة 05 بالمائة في السنة وذلك في إطار أمر وزاري لغاية تحسين المداخيل.وتطبق تونس للطرقات السيارة معاليم العبور بالطريق السيارة على زهاء 412 كلم من اجمالي شبكة تمتد على 743 كلم وتوفر هذه المعاليم إيرادات تقارب 70 مليون دينار سنويا.واقدمت عدد من الشركات العاملة في قطاع النقل، من بينها شركة نقل تونس والشركات الجهوية للنقل ، منذ غرة جوان 2021 على تعديل معاليم النقل على متن اسطولها.