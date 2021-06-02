حركة حماس تكرم حمة الهمامي وحزب العمال

التقى بمقر حزب العمال المركزي بالعاصمة، الأمين العام للحزب، حمه الهمامي، والناطق الرسمي باسم الحزب، جيلاني الهمامي، وعضو اللجنة المركزية للحزب سها ميعادي، الدكتور سامي أبو زهري، القيادي بحركة حماس الفلسطينية الذي كان مصحوبا بالإعلامي الفلسطيني يوسف حمدان.وتحدث الجانبان عن القضية الفلسطينية والمواجهات الاخيرة التي شهدها قطاع غزة.وفي خاتمة اللقاء قدّم سامي أبو زهري لوفد حزب العمال درع المقاومة،وهو هدية من حركة المقاومة حماس تخليدا لذكرى الانتصار بمعركة سيف القدس.كما قدّم وفد حزب العمال هدية رمزية لضيف تونس ومرافقه.