رئيس الحكومة يلتقي وفدا عن شركة "ايني" الايطالية

التقى رئيس الحكومة هشام مشيشي مساء اليوم الثلاثاء غرة جوان 2021 وفدا رفيع المستوى عن شركة "ايني" الايطالية وذلك بحضور وزير التجارة وتنمية الصادرات ووزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة محمد بوسعيد، وسفير ايطاليا بتونس لورنزو فنارا.وتناول اللقاء ظروف عمل شركة "ايني" في تونس في مختلف المجالات وخاصة في قطاع الطاقات المتجددة وقطاع المحروقات.وأكد رئيس الحكومة على ضرورة توفير كل الظروف لتسهيل عمل هذه الشركة في تونس، وكل الشركات الأخرى على حد السواء، التي تنوي الاستثمار في تونس.كما دعا رئيس الحكومة شركة "ايني" الى توسيع أنشطتها في تونس، مجددا ثقته في هذه الشركة التي كانت أول شركة أجنبية تستثمر في تونس في مجال المحروقات وتوفر 25 بالمائة من الانتاج الوطني للمحروقات، معتبرا ان دور الحكومة هو تذليل الصعوبات امام كل الشركات التي تريد الاستثمار في تونس في كل القطاعات وخاصة في القطاع الطاقي لاسيما وان بلادنا تهدف الى انجاح الانتقال الطاقي.