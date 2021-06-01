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باب سعدون القبض على مروع الأطباء وعائلات المرضى

Publié le Mardi 01 Juin 2021 - 09:30 قراءة: 0 د, 27 ث
باب نات - تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بباب سويقة من الاطاحة بشخص روع الأطباء والوافدين على المستشفيات بجهة باب سعدون والرابطة وشارل نيكول بخلع سيارتهم وسرقة ما بداخلها من أغراض وأموال .


وكان منطلق القضية على اثر تعدد عمليات السرقة بالخلع من داخل سيارات بجهة مجمع المستشفيات و محيطها بباب سعدون وابانطلاق الابحاث والتحريات واثر نصب كمين تمكن اعوان فرقة الشرطة العدلية بباب سويقة من الاطاحة بالسارق متلبسا بخلع أحد السيارات الرابضة بالتحري معه اعترف بخلع وسرقة 14 سرقة.


باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر بحث في الغرض.

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