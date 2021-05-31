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أمير دولة قطر يستقبل رئيس الحكومة هشام مشيشي

Publié le Lundi 31 Mai 2021 - 10:53 قراءة: 0 د, 37 ث
استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني صباح اليوم الاثنين 31 ماي 2021 بالديوان الأميري، رئيس الحكومة هشام مشيشي.
وتناول اللقاء وفق بلاغ للقصبة, سبل تدعيم التعاون والتنسيق بين البلدين في كافة المجالات والتأسيس لمرحلة جديدة في العلاقات المميزة التي تجمع تونس وقطر بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وعبّر رئيس الحكومة بهذه المناسبة عن شكره لدولة قطر حكومة وشعبا عن كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، مؤكدا على تميز العلاقات التونسية القطرية في كل المجالات.


وكان المشيشي قد شرع يوم السبت الماضي في زيارة أخوة وعمل رفقة وفد حكومي إلى دولة قطر تستغرق ثلاثة ايام إلتقى خلالها رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري الى جانب مسؤولين حكوميين وماليين قطريين .



Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 226645

Mnasser57  (Austria)  |Lundi 31 Mai 2021 à 13h 14m |           
قطر اذا وعدت انجزت

Tuttifrutti  (Singapore)  |Lundi 31 Mai 2021 à 10h 00m |           
المشيشي يضحك من عينيه .... انشاء الله الباكو في الثنية ..



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