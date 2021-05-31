رئيس الحكومة يتحادث مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري

التقى رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم الاثنين 31 ماي2021 بمقر اقامته بالدوحة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون القائم بين تونس وقطر في مختلف المجالات خاصة في مجال الاستثمار والتعاون الفني.وشدّد رئيس الحكومة بهذه المناسبة على العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين البلدين مؤكدا على ضرورة العمل على مزيد تدعيمها في كل المجالات، بما من شأنه أن يعود بالفائدة والازدهار على البلدين والشعبين الصديقين.من جانبه عبّر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن دعم دولة قطر الكامل للتجربة التونسية، واستعدادها لدعم تونس في كافة المجالات، معربا عن رغبة بلاده في الاستفادة من الخبرات التونسية في مختلف المجالات.الجمهورية التونسيةوكان المشيشي قد شرع يوم السبت الماضي في زيارة أخوة وعمل رفقة وفد حكومي إلى دولة قطر تستغرق ثلاثة ايام إلتقى خلالها رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري الى جانب مسؤولين حكوميين وماليين قطريين .