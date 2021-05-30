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وزارة الصحة: انطلاق الحملات المتنقّلة لتسجيل وتلقيح المواطنين في المعتمديات

Publié le Dimanche 30 Mai 2021 - 16:55 قراءة: 0 د, 24 ث
في إطار الترفيع من نسق التسجيل والتلقيح في الفئة العمريّة البالغة 60 سنة فما فوق، أعطت وزارة الصحة شارة انطلاق العمل بالحملات المتنقّلة في مختلف معتمديات الجمهورية التونسية، وذلك بالتنسيق مع السلط الجهويّة والمحليّة.

وتتمثّل هذه الحملات المتنقّلة في التوجّه نحو المواطنين البالغين من العمر 60 سنة فما فوق من غير المسجّلين في منظومة إيفاكس قصد تسجيلهم وتطعيمهم بجرعات اللقاح المضادّ لفيروس كورونا في آن واحد.


ويجدر الاشارة الى ان هذه الحملات المتنقّلة ستتواصل على امتداد الاسبوع المقبل وستشمل كلّ الجهات والمعتمديات.

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