راشد الغنوشي يهنئ الترجي على احراز بطولة افريقيا من الدور الربع نهائي

نشر زعيم حركة النهضة ورئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي تدوينة على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي مساء السبت 22 ماي 2021 هنا من خلالها الترجي الرياضي بالاحراز على دوري أبطال افريقيا.وتأتي التهنئة رغم أن الترجي تأهل إلى الدور نصف النهائي عقب إزاحته لشباب بلوزداد الجزائري بركلات الترجيح وسيلاقي في الدور المقبل الأهلي المصري.وقام القائمون على صفحة الغنوشي لدى تفطنهم إلى الخطأ الذي تضمنه المنشور بادروا بحذفه بعد أن أثار سيلا كبيرا من التعليقات الساخرة.