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القسّام تعرض فيديو لمهمة نفذتها طائرة "الزواري" المسيّرة‎

Publié le Mercredi 19 Mai 2021 - 19:56 قراءة: 0 د, 26 ث
بثت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس مشاهد للطائرات المسيرة التي صنعها المهندس محمد الزواري والذي اغتاله الموساد الإسرائيلي.
وأظهر الفيديو الذي نشرته قناة روسيا اليوم الطائرات المسيرة وهي تستطلع المواقع العسكرية للعدو قبل قصفها بالصواريخ وفق احداثيات محددة.
وتمكنت الطائرات المسيرة من العودة إلى قواعدها بسلام.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت الأربعاء، أن عدد الشهداء الذين سقطوا في العدوان الإسرائيلي، وصل إلى 227، بينهم 64 طفلا، و38 سيدة.

وقالت الوزارة إن عدد الجرحى وصل إلى 1620، دون توضيح طبيعة إصاباتهم.




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