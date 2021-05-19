إيقاف زوج شوّه وجه طليقته بشفرة حلاقة في بهو محكمة الناحية

أقدم زوج صبيحة اليوم الاربعاء على تشويه وجه طليقته ببهو محكمة الناحية بمنوبة، وفق ما افاد به مصدر أمني صحفية مكتب (وات) بمنوبة.وأوضح أن الزوج أصيل منطقة طبربة الذي كان ينتظر ببهو المحكمة، المثول أمام القاضي في قضية نفقة صحبة عدد من المتقاضين ، اعتدى على طليقته البالغة من العمر 26 سنة أصيلة منطقة وادي الليل ، بشفرة حلاقة مخلّفا لها جرحا لم يكن خطيرا وفق المعاينة الأوّلية .وتمّ القبض عليه في مقرّ المحكمة، وتسليمه على اعوان مركز الامن الوطني بمنوبة اين يتواصل البحث في حادثة الاعتداء بالعنف الناجم عنه تشويه في انتظار قرار النيابة العمومية ، وتعهّد الوحدة المختصة في جرائم العنف ضد المراة والطفل بمنطقة الامن الوطني بمنوبة بالقضية .وتمّ الاتصال بأعوان الحماية المدنية في منّوبة الذي قاموا بإسعاف المتضرّرة وتمكينها من قبل مركز الامن من تسخير طبي لاستخراج شهادة طبية وتقييم الضرر الحاصل لها نتيجة الاعتداء.