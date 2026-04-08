تطوير التعاون التونسي العماني في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، محور لقاء وزير التعليم العالي بسفير سلطنة عمان بتونس

مثل التعاون الثنائي التونسي العماني في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، محور لقاء وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بلعيد بسفير سلطنة عمان بتونس هلال بن عبد الله بن علي السناني.وتناول الاجتماع سبل تطويرالتعاون بين تونس وسلطنة عمان في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، خاصة في مجال التبادل الطلابي والتعاون الجامعي، حسب بلاغ صادر اليوم الإربعاء عن الوزارة.وكان السفير العماني مرفوقا بنائب رئيس البعثة عبد الله بن طاهر باعمر، خلال هذا اللقاء الذي جرى بحضورالمدير العام للتعاون الدولي بالوزارة مالك كشلاف وممثل وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج حمدي زرود.