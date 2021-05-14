يشارك رئيس الحكومة هشام المشيشي مساء اليوم الجمعة 14 ماي 2021 في القمة الافتراضية الثانية لمجابهة الإرهاب رفقة الرئيس الفرنسي إيمناويل ماكرون ورئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا كيت لوريل والوزير الأول الكندي جاستين ترودو والوزير الأول البريطاني بوريس جونسون.
المشيشي يشارك في القمة الافتراضية الثانية لمجابهة الإرهاب
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