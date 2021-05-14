   Abdelwahab - الكرنك  

المشيشي يشارك في القمة الافتراضية الثانية لمجابهة الإرهاب

Publié le Vendredi 14 Mai 2021 - 19:35 قراءة: 0 د, 11 ث
يشارك رئيس الحكومة هشام المشيشي مساء اليوم الجمعة 14 ماي 2021 في القمة الافتراضية الثانية لمجابهة الإرهاب رفقة الرئيس الفرنسي إيمناويل ماكرون ورئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا كيت لوريل والوزير الأول الكندي جاستين ترودو والوزير الأول البريطاني بوريس جونسون.

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