راشد الغنوشي: تونس لن تسقط ولن تُفلس والمستقبل للحرية وللديمقراطية

أهم ما جاء في كلمة الغنوشي:

أكد مساء الأربعاء 12 ماي 2021 رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، أن تونس صامدة ولن تسقط ولن تفلس، مشددا على أنها ستتجاوز الصعوبات بفضل العمل والصبر والتضامن.وقال الغنوشي في كلمة توجه بها للتونسيين بمناسبة عيد الفطر هنّأ من خلالها رئيسي الجمهورية والحكومة بالعيد، إن المستقبل سيكون أفضل من الحاضر والمستقبل التونسي للحرية والديمقراطية.ودعا البرلمانات العربية والدولية وكل القوى الحية في العالم والمؤمنة بالحرية أن تقف مع الشعب الفلسطيني في محنته.- أهنئ الشعب التونسي والسيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الحكومة واعضاء الحكومة واعضاء مجلس نواب الشعب وكل الاطار الصحي، والجيش الابيض الذي يخوض ببسالة معركة وجودية.- أُحيي رجال الامن وكل القوات المسلحة وكل الصامدين، وأترحم على شهداء الكورونا.- نأمل ان نتخلص من هذا العدو وان نستانف حياتنا العادية لبناء المستقبل والنهوض بالاقتصاد.- الاجراءات الاستثنائية المتخذة فرضت على التونسيين العزل وصعوبات اقتصادية.مسّت صغار التجار والعاملين بالأسواق وعطلت كثيرا من المصالح.- ستتجاوز تونس صعوباتها بفضل الصبر والعمل والجد والانتاج والتضامن.- هذا العيد يحل بشعب تونس وبالأمة الاسلامية وهي في صراع مع العدو الصهيوني، ونحيّي بهذه المناسبة الصمود الفلسطيني، وهو جزء من صمود هذه الأمة أمام كل الاخطار التي تواجهها.- أدعو البرلمانات العربية والدولية وكل القوى الحية في العالم والمؤمنة بالحرية أن تقف مع الشعب الفلسطيني في محنته.- أبشركم وأِؤكد لكم أن تونس ستتقدم وستزدهر، وستبقى صامدة وسيكون مستقبلها افضل، فتونس لن تسقط ولن تفلس والمستقبل للحرية وللديمقراطية.