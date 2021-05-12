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كلمة رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى الشعب التونسي بمناسبة عيد الفطر المبارك

Publié le Mercredi 12 Mai 2021 - 21:33 قراءة: 0 د, 27 ث
قال مساء يوم الأربعاء 12 ماي 2021 رئيس الجمهورية قيس سعيد، إن الأوضاع لم تكن هينة على جميع المستويات وخاصة للفقراء والبؤساء.

وأكد رئيس الدولة ف كلمة توجه بها للتونسيين بمناسبة عيد الفطر المبارك، أم إدارة الشأن العام في مثل هذه الظروف ليست بالأمر الهين واليسير.


واعتبر سعيد أن الإجراءات المعلن عنها خلال شهر رمضان في إشارة إلى الحجر الصحي الشامل ما تابعه من قرارات للحد من تفشي فيروس كورونا، كان جزءً منها مصيبا وحتمته الظروف وجزء آخر دعت تطورات الأوضاع إلى مراجعته.



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 225713

Cartaginois2011  (Tunisia)  |Mercredi 12 Mai 2021 à 21h 55m |           
الشعب ما زال ينتظر ان يرى الرئيس و اهم اعضاده يقومون بعملية التلقيح،في نطاق الشفافية،خاصة وان دورهم قد وصل حسب منظومة التلقيح الوطنية



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