رئيس الحكومة يعلن عن جملة من الاجراءات لفائدة المتضررين من جائحة كورونا

♦️تخصيص 5 آلاف قرض بقيمة 5 آلاف دينار بدون فائدة وبشروط سداد ميسرة جدا مع فترة امهال بسنة لفائدة اصحاب المشاريع الصغرى المتضررة من اجراءات الحجر الصحي وخاصة التي يرتبط نشاطها بصفة مباشرة بفترة العيد.



♦️ تمكن الأنشطة الاقتصادية الاكثر تضررا من الاجراءات الأخيرة من مساعدات مالية مباشرة على أن يقع تحديد هذه الأنشطة من قبل وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد والمالية.



♦️ تأجيل خلاص المساهمات المحمولة على المؤجر بعنوان الثلاثية الثانية وإعادة جدولتها على امتداد الثلاثية الثالثة والرابعة لسنة 2021.



♦️ تمكين صغار التجار والحرفيين المنضوين في إطار النظام التقديري من تأجيل دفع الضريبة التقديرية إلى موفى 2021 دون خطايا.



توجه رئيس الحكومة هشام المشيشي، مساء اليوم الأربعاء 12 ماي 2021، بكلمة إلى الشعب التونسي، متمنياً له عيد فطر مبارك.وأوضح المشيشي أن الظرف الصحي فرضت على الحكومة إتخاذ إجراءات صعبة وقاسية اثقلت كاهل المواطن.كما أعلن المشيشي عن جملة من الإجراءات لفائدة التجار والحرفيين الأكثر تضررا من الحجر الصحي الشامل، وتتمثل هذه الإجراءات في:وكان رئيس الحكومة هشام المشيشي، أعلن الجمعة الماضي، حجرا صحيا شاملا لمدة 7 أيام، يشمل عطلة عيد الفطر وتعليق فتح دور العبادة.وقال المشيشي، في مؤتمر صحفي، إن الحكومة أقرت الحجر الصحي الشامل في البلاد خلال الفترة من 9 إلى 16 ماي الجاري، المتزامنة مع عيد الفطر، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.ودعا المشيشي المواطنين إلى الالتزام بالقرار، وعدم تبادل زيارات عيد الفطر.وحذر من أن الوضع الوبائي لانتشار كورونا في تونس "خطير والبلد تهدده أزمة صحية قد تكون الأخطر في تاريخها"، مشددا على ضرورة الوعي بخطورة هذا الوضع.وكانت وزارة الصحة سجّلت يوم 11 ماي الجاري، 81 حالة وفاة و1105 إصابة جديدة بالفيروس من جملة 4018 تحليلا مخبريا.وأوضحت الوزارة في بلاغها المتعلق بالوضع الصحي بالبلاد أن العدد الجملي للوفيات والإصابات المكتشفة بلغ على التوالي 11637 حالة وفاة و 324123 إصابة، منذ ظهور هذا الوباء في تونس بداية مارس الماضي.