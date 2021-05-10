حزب التكتل: كفى... على الحكومة الرحيل

بلاغ صحفي -

تبعا لـ:-فشل الحكومة في اقرار الإجراءات الصحية والاجتماعية والامنية والاقتصادية في مواجهة الجائحة والتأخير والتخبط والتراجع عنها مرارا.-عجز الحكومة ورئيسها عن تطبيق الإجراءات التي قررتها.-الفشل الذريع في توفير التلقيح في اجال معقولة.-الضعف الفادح في التعاطي الإعلامي مع المواطنات والمواطنين،-التستر وانعدام الشفافية والتشاور فيما يتعلق بالملف الاقتصادي والمفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية،التي أدت إلى فقدان ثقة الشعب التونسي بطريقة غير مسبوقة منذ الثورة، وإلى عجز الحكومة عن طمأنة المواطنين على مستقبل تونس، وصارت تهدد حتى مقومات الدولة وجعلتها عاجزة عن القيام بدورها،فإننا في حزب التكتل نعتبر أن كلفة تغيير الحكومة أقل بكثير من كلفة بقائها في ظل هذا العجز اللّامسبوق، وعليه فإننا نطالب بـ:-استقالة رئيس الحكومة-الانطلاق فورا في حوار وطني شامل يجمع كل الاطياف السياسية و الاجتماعية و لا يقصي احد بقيادة رئيس الجمهورية و مساندة الرباعي الراعي للحوارتونس أمانة في رقاب الجميع وسنحاسَب جميعا على صحة مواطنيها وحياتهم.