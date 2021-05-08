الحجر الصحي الشامل: شركة نقل تونس تخصص برمجة لاستمرار الأنشطة الحيوية ابتداء من غد الأحد

الشبكة الحديدية

شبكة الحافلات : إقرار تواتر بساعة بين السفرات على الخطوط التالية :

تبعا لإقرار الحجر الصحي الشامل و اعتبارا لقرار التمديد في فترة حظر الجولان ، تعلم شركة النقل بتونس عن إقرار برمجة تتماشى مع متطلبات استمرارية النشاط بعدد من القطاعات الحيوية و خاصة منها القطاع الصحي وذلك بداية من يوم الأحد 09 ماي 2021.و بمقتضى هذه البرمجة فإن حركة الجولان على مختلف خطوط النقل بتونس الكبرى ستكون كما يلي خلال الفترة الممتدة من الساعة السادسة صباحا إلى غاية الساعة الخامسة بعد الزوال :إقرار تواتر بساعة بين السفرات على كافة خطوط المترو الخفيف و على خط قطار تونس-حلق الوادي –المرسىخط 32 ، خط 32 ب ، خط 65 ، خط 104 ، خط 23 ، خط 33 ، خط 44 ، خط 42 ،خط 116 ، خط 16 ث، خط 6p ، خط 20 ، خط 18 ت ، 38 ب، خط 27 ، خط 22 ، خط 24 ، خط 25 ، خط 26 و الخط 26 أ.هذا وتشير الشركة إلى أن امتطاء العربات يقتصر على حاملي تراخيص التنقل .كما تؤكد على ضرورة ارتداء الكمامات قبل الولوج إلى الفضاءات المخصصة للمسافرين و مختلف وسائل النقل.