الحجر الصحي الشامل: شركة نقل تونس تخصص برمجة لاستمرار الأنشطة الحيوية ابتداء من غد الأحد

تبعا لإقرار الحجر الصحي الشامل و اعتبارا لقرار التمديد في فترة حظر الجولان ، تعلم شركة النقل بتونس عن إقرار برمجة تتماشى مع متطلبات استمرارية النشاط بعدد من القطاعات الحيوية و خاصة منها القطاع الصحي وذلك بداية من يوم الأحد 09 ماي 2021.
و بمقتضى هذه البرمجة فإن حركة الجولان على مختلف خطوط النقل بتونس الكبرى ستكون كما يلي خلال الفترة الممتدة من الساعة السادسة صباحا إلى غاية الساعة الخامسة بعد الزوال :
الشبكة الحديدية
إقرار تواتر بساعة بين السفرات على كافة خطوط المترو الخفيف و على خط قطار تونس-حلق الوادي –المرسى
شبكة الحافلات : إقرار تواتر بساعة بين السفرات على الخطوط التالية :
خط 32 ، خط 32 ب ، خط 65 ، خط 104 ، خط 23 ، خط 33 ، خط 44 ، خط 42 ،
خط 116 ، خط 16 ث، خط 6p ، خط 20 ، خط 18 ت ، 38 ب، خط 27 ، خط 22 ، خط 24 ، خط 25 ، خط 26 و الخط 26 أ.
هذا وتشير الشركة إلى أن امتطاء العربات يقتصر على حاملي تراخيص التنقل .كما تؤكد على ضرورة ارتداء الكمامات قبل الولوج إلى الفضاءات المخصصة للمسافرين و مختلف وسائل النقل.
و بمقتضى هذه البرمجة فإن حركة الجولان على مختلف خطوط النقل بتونس الكبرى ستكون كما يلي خلال الفترة الممتدة من الساعة السادسة صباحا إلى غاية الساعة الخامسة بعد الزوال :
الشبكة الحديدية
إقرار تواتر بساعة بين السفرات على كافة خطوط المترو الخفيف و على خط قطار تونس-حلق الوادي –المرسى
شبكة الحافلات : إقرار تواتر بساعة بين السفرات على الخطوط التالية :
خط 32 ، خط 32 ب ، خط 65 ، خط 104 ، خط 23 ، خط 33 ، خط 44 ، خط 42 ،
خط 116 ، خط 16 ث، خط 6p ، خط 20 ، خط 18 ت ، 38 ب، خط 27 ، خط 22 ، خط 24 ، خط 25 ، خط 26 و الخط 26 أ.
هذا وتشير الشركة إلى أن امتطاء العربات يقتصر على حاملي تراخيص التنقل .كما تؤكد على ضرورة ارتداء الكمامات قبل الولوج إلى الفضاءات المخصصة للمسافرين و مختلف وسائل النقل.
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