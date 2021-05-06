توفير جرعات إضافية من لقاح "سبوتنيك" أبرز محاور لقاء المشيشي بالسفير الروسي

التقى رئيس الحكومة هشام مشيشي ظهر اليوم الخميس 06 ماي 2021 بقصر الحكومة بالقصبة، سفير روسيا بتونس سيرغي نيكولاييف.وعبّر رئيس الحكومة بهذه المناسبة عن عمق العلاقات التاريخية التي تجمع روسيا بتونس، منوّها بوقوف روسيا إلى جانب بلدنا في جائحة كوفيد -19 وذلك بتوفير كميات من لقاح "سبوتنيك" الذي يحظى بثقة التونسيين.من جانبه، أعرب المسؤول الروسي عن رغبة بلاده في تطوير العلاقات مع تونس في عدّة مجالات سيما المجال التكنولوجي مذكّرا في ذات الإطار بنجاح القمر الاصطناعي"تحدي واحد" الذي صنع بأيادي تونسية وأطلق من المركبة الفضائية الروسية Soyouz2.وأبرز سيرغي نيكولاييف أن اللجنة المشتركة القادمة ستكون فرصة اضافية لدعم علاقات التعاون بين البلدين.وبخصوص لقاحات "سبوتنيك"، كشف السفير أن عددا من اللقاحات الإضافية ستصل تونس في الأيام القادمة إضافة إلى كميات مهمّة آخر الشهر الجاري.كما اعتبر السفير الروسي أن تونس تعدّ وجهة سياحيّة محبّذة للروس وأن القطاع السياحي يمثّل قاطرة للتعاون والتقارب التونسي الروسي.