فيديو "تيك توك" في قاعة عمليات: المدير الجهوي للصحة بباجة يوضّح

قال المدير الجهوي للصحة، إلياس عمار، إنه قد تم فتح تحقيق في مقطع الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي والذي تظهر فيه طبيبات بالمستشفى الجهوي بباجة، وهن يرقصن أثناء إجراء عملية قيصرية لامرأة.وأضاف في مداخلة له على "الجوهرة أف أم" أن الانتقادات مفهومة، لكن يجب أيضا التعرف على حيثيات وظروف التصوير.وأشار إلى أن عملية التصوير تمت بعد انتهاء أغلب مراحل العملية الجراحية وبموافقة المرأة التي كانت حالتها دقيقة نوعا ما، موضحا أن والدة الرضيعة عبّرت عن فرحتها أثناء مشاهدتها لطفلتها واحتضانها وأطلقت "زغرودة"، الأمر الذي دفع بالطاقم الطبي إلى توثيق اللحظة والتعبير عن فرحته، خاصة بعد إنقاذ حياة الرضيعة.وتابع المدير الجهوي للصحة أن الأغنية تم تركيبها على الفيديو فيما بعد، مستنكرا الانتقادات التي وُجّهت للطاقم الطبي الذي يعمل في ظروف صعبة ويعاني من الإنهاك في ظل جائحة كورونا.