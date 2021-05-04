بعد ان قدّم لرئيس الجمهورية منظومة لادارة حوار مع الشباب، نزار يعيش يقرّر العودة الي فرتسا

أعلن الاثنين 3 ماي وزير المالية السابق في حكومة الياس الفخفاخ نزار يعيش أنه قرر العودة الى عمله في فرنسا بأحد المكاتب الدولية للتدقيق والمحاسبة.
وتأتي عودة نزار يعيش للعمل في فرنسا بعد أسابيع من استقباله في قصر قرطاج من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد وقد رجّح عديد المتابعين أن يصبح نزار يعيش الرجل الأول في القصر فيما تحدّث آخرون عن مشاورات ليكون خليفة هشام المشيشي.
وكان نزار يعيش أعلن أنه قدّم لرئيس الجمهوربة مخططا اقتصاديا لانقاذ البلاد ومنظومة لادارة حوار مع الشباب وصرّح عقب اللقاء بأن الرئيس اعطى موافقته لاجراء هذا الحوار.
وتأتي عودة نزار يعيش للعمل في فرنسا بعد أسابيع من استقباله في قصر قرطاج من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد وقد رجّح عديد المتابعين أن يصبح نزار يعيش الرجل الأول في القصر فيما تحدّث آخرون عن مشاورات ليكون خليفة هشام المشيشي.
وكان نزار يعيش أعلن أنه قدّم لرئيس الجمهوربة مخططا اقتصاديا لانقاذ البلاد ومنظومة لادارة حوار مع الشباب وصرّح عقب اللقاء بأن الرئيس اعطى موافقته لاجراء هذا الحوار.
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